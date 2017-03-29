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Главная / Лента новостей / В Мариуполе состоится большой Пасхальный крестный ход (ФОТО)

29.03.2017 / 15:30

В Мариуполе состоится большой Пасхальный крестный ход (ФОТО)



Впервые за новейшую историю Мариуполя в городе состоится большой Пасхальный крестный ход. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. 

Об этом сегодня сообщил заместитель главы Центральной райадминистрации Сергей Голевич.

По его словам, крестный ход пройдёт 16 апреля. Шествие начнётся от Свято-Никольского кафедрального собора, через площадь Кирова, по проспекту Металлургов, затем по проспекту Мира к Театральной площади и завершится у храма Покрова Божьей Матери.

В рамках подготовки к этому событию будут проведены работы по уборке маршрута следования, составляющего 5.6 км и прилегающих территорий площадью 112 тыс. кв. м.

  
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16:10
Завтра вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов
15:30
В Мариуполе состоится большой Пасхальный крестный ход (ФОТО)
14:38
В Центральном районе Мариуполя новый председатель
14:00
К Пасхе в Мариуполе отремонтируют все подъезды к церквям
13:20
К началу сезона в Мариуполе разминируют самый популярный пляж в поселке Песчаный
12:30
Мариупольский ФК «Ильичевец» в матче 23-го тура сыграет с ФК «Оболонь-Бровар»
11:53
Более 200 детей обратились в мариупольский колл-цент полиции, став жертвами насилия и краж
11:15
Онлайн-радиостанция "Мариуполь FM" занялась продвижением украинских артистов
10:40
На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда
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14:00 Прокуратурой Донетчины предупреждено неэффективное использование 2 млн грн госпредприятием
12:50 На Донетчине СБУ предупредила государственные убытки почти на 30 млн грн
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