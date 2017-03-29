29.03.2017 / 15:30



В Мариуполе состоится большой Пасхальный крестный ход (ФОТО)







Впервые за новейшую историю Мариуполя в городе состоится большой Пасхальный крестный ход. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сегодня сообщил заместитель главы Центральной райадминистрации Сергей Голевич.

По его словам, крестный ход пройдёт 16 апреля. Шествие начнётся от Свято-Никольского кафедрального собора, через площадь Кирова, по проспекту Металлургов, затем по проспекту Мира к Театральной площади и завершится у храма Покрова Божьей Матери.