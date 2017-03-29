29.03.2017 / 14:38



В Центральном районе Мариуполя новый председатель

Центральную районную администрацию Мариуполя возглавит председатель Приморского района Владимир Петров. О новом назначении рассказал в ходе рабочего совещания городской голова Вадим Бойченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Владимир Петров возглавит Центральную районную администрацию. Надеюсь, вы вложите в Центральный район весь полученный за годы работы профессиональный опыт и знания. Сегодня меньше всего нареканий именно к Приморскому району, где чувствуется рука заботливого хозяина. Хочу, чтобы такой руководитель появился и в Центральном районе», - отметил мэр.

К слову, нынешний председатель Центрального района Дмитрий Мирошниченко идет на повышение и возглавит департамент, который будет отвечать за работу энергетических предприятий.вЂ‹