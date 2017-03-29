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29.03.2017 / 14:38

В Центральном районе Мариуполя новый председатель

Центральную районную администрацию Мариуполя возглавит председатель Приморского района Владимир Петров. О новом назначении рассказал в ходе рабочего совещания городской голова Вадим Бойченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Владимир Петров возглавит Центральную районную администрацию. Надеюсь, вы вложите в Центральный район весь полученный за годы работы профессиональный опыт и знания. Сегодня меньше всего нареканий именно к Приморскому району, где чувствуется рука заботливого хозяина. Хочу, чтобы такой руководитель появился и в Центральном районе», - отметил мэр.

К слову, нынешний председатель Центрального района Дмитрий Мирошниченко идет на повышение и возглавит департамент, который будет отвечать за работу энергетических предприятий.вЂ‹

  
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16:52
ФК «Мариупольчанка» - участник чемпионата Украины по футболу
16:10
Завтра вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов
15:30
В Мариуполе состоится большой Пасхальный крестный ход (ФОТО)
14:38
В Центральном районе Мариуполя новый председатель
14:00
К Пасхе в Мариуполе отремонтируют все подъезды к церквям
13:20
К началу сезона в Мариуполе разминируют самый популярный пляж в поселке Песчаный
12:30
Мариупольский ФК «Ильичевец» в матче 23-го тура сыграет с ФК «Оболонь-Бровар»
11:53
Более 200 детей обратились в мариупольский колл-цент полиции, став жертвами насилия и краж
11:15
Онлайн-радиостанция "Мариуполь FM" занялась продвижением украинских артистов
10:40
На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда
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16:45 На Донетчине пострадали жители, разбирая гранаты
16:00 В Украине нет статистики по жителям неподконтрольных территорий Донбасса, - Тука
14:59 "Укрзализныця" запустила электропоезд, который соединил Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области
14:00 Прокуратурой Донетчины предупреждено неэффективное использование 2 млн грн госпредприятием
12:50 На Донетчине СБУ предупредила государственные убытки почти на 30 млн грн
12:00 На Донбассе открылись пункты помощи жертвам насилия
10:54 К Пасхе «Укрзализныця» назначила дополнительный рейс из Донецкой области в Одессу
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