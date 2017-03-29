29.03.2017 / 14:00



К Пасхе в Мариуполе отремонтируют все подъезды к церквям

До 15 апреля все подъезды к мариупольским церквям будут отремонтированы. Уже сегодня КП «Мариупольавтодор» приступил к выполнению ямочного ремонта по трем улицам вблизи Свято-Никольского собора. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В поселке Новоселовка, вблизи Свято-Никольского собора, пересекаются три улицы – Котляревского, Кальмиусская и Марьинская. После зимнего периода они находятся в неудовлетворительном состоянии. Но уже сегодня сотрудники КП «Мариупольавтодор» выполнят ямочный ремонт дорог.

Мастер участка КП «Мариупольавтодор» Анатолий Ширас отметил, что работы по ремонту дорог выполняются на совесть.



«Наша бригада работает с семи утра. Уже израсходовали около пяти тонн асфальтобетона. До конца дня подъезды к Собору будут без ям», - сказал он.