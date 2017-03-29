29.03.2017 / 13:20



К началу сезона в Мариуполе разминируют самый популярный пляж в поселке Песчаный

В Мариуполе достигнута договоренность с руководством штаба АТО о разминировании самого популярного городского пляжа в поселке Песчаный. Об этом сегодня во время рабочего совещания сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Мэр уточнил, что данная территория не является важной с точки зрения стратегии для военных, поэтому в течение месяца оттуда уберут все сооружения и конструкции, а коммунальные службы проведут уборку территории и подготовят ее к открытию пляжного сезона.

Мэр поручил председателю Приморской райадминистрации заняться этим вопросом.