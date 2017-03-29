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Главная / Лента новостей / Более 200 детей обратились в мариупольский колл-цент полиции, став жертвами насилия и краж

29.03.2017 / 11:53

Более 200 детей обратились в мариупольский колл-цент полиции, став жертвами насилия и краж



В мариупольский UASC с начала года обратился 631 ребенок, из них 227 стали жертвами правонарушений.

Данную информацию по Донецкой области опубликовал на своей странице в соцсети начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Он отметил, что когда звонит ребенок, оператор держит связь с ним до приезда наряда на место событий, чтобы обеспечить безопасность.

Согласно опубликованным данным, большинство обращений связано с конфликтами в семье -  151 случай. В 144 случаях полиция зафиксировала телесные повреждения. 34 обращения были по поводу драк, 32 касались проявления хулиганства, в 29 случаях дети обращались из-за угрозы физической расправы. В 23 случаях обращения касались краж.

  
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