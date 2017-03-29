29.03.2017 / 11:53



Более 200 детей обратились в мариупольский колл-цент полиции, став жертвами насилия и краж







В мариупольский UASC с начала года обратился 631 ребенок, из них 227 стали жертвами правонарушений.

Данную информацию по Донецкой области опубликовал на своей странице в соцсети начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Он отметил, что когда звонит ребенок, оператор держит связь с ним до приезда наряда на место событий, чтобы обеспечить безопасность.