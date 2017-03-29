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29.03.2017 / 10:40
На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда
Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая расположена в «серой» зоне между селами Васильевка и Крутая Балка, продолжает находиться в зоне обстрелов. Повреждения от осколков снарядов получили здания и ограждение, кроме того, этот объект был неоднократно обесточен. Вчера сотрудники насосной станции обнаружили на территории три неразорвавшихся снаряда. Об этом сообщает КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА", передает ilich.in.ua.
Через насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода вода из канала Северский Донец-Донбасс поступает на 5 фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).