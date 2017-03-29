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Главная / Лента новостей / На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда

29.03.2017 / 10:40

На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая расположена в «серой» зоне между селами Васильевка и Крутая Балка, продолжает находиться в зоне обстрелов. Повреждения от осколков снарядов получили здания и ограждение, кроме того, этот объект был неоднократно обесточен. Вчера сотрудники насосной станции обнаружили на территории три неразорвавшихся снаряда. Об этом сообщает КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА", передает ilich.in.ua.

Через насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода вода из канала Северский Донец-Донбасс поступает на 5 фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

 

  
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11:15
Онлайн-радиостанция "Мариуполь FM" занялась продвижением украинских артистов
10:40
На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда
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10:00 На Донетчине в связи с погодными условиями без электроснабжения остались шесть населенных пунктов
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