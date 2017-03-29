29.03.2017 / 10:40



На территорию насосной станции, подающую воду на Мариупольские фильтровальные станции, попали три снаряда

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая расположена в «серой» зоне между селами Васильевка и Крутая Балка, продолжает находиться в зоне обстрелов. Повреждения от осколков снарядов получили здания и ограждение, кроме того, этот объект был неоднократно обесточен. Вчера сотрудники насосной станции обнаружили на территории три неразорвавшихся снаряда. Об этом сообщает КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА", передает ilich.in.ua.