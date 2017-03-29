|
29.03.2017 / 10:01
Мариуполь занимает лидирующие позиции в регионе по количеству назначенных субсидий
Полумиллионный Мариуполь занимает лидирующие позиции в регионе по количеству назначенных субсидий и по общей сумме выплат домохозяйствам на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
По данным областного управления статистики, за январь-февраль общая сумма назначенных субсидий для жителей Мариуполя составила 23,6 млн гривен. Всего в Донецкой области сумма назначенных субсидий достигла 83,1 млн грн. - это на 39,1 млн грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В начала 2017 года субсидии были назначены 20 554 мариупольским семьям. Несмотря на то, что отопительный сезон завершается, в феврале за субсидиями обратились 3609 граждан.
Средний размер субсидий, назначенных в феврале, по Мариуполю составляет всего 1310,5 гривен - и это не самый высокий показатель. Так, для сравнения, в Краматорске размер государственной помощи в феврале достигает 2638,2 гривен. В целом по региону средний размер назначенной субсидии в феврале составил 1446,3 грн.