29.03.2017 / 09:26



Одна из старейших больниц Мариуполя с более чем вековой историей получила современное оборудование (ФОТО)















Одна из старейших больниц Мариуполя, которая в этом году празднует свой юбилей – 120 лет, получила современное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Для больницы за счет средств городского бюджета приобретено оборудование для четырех отделений на сумму почти 10 млн грн. Закуплены новые операционные столы, система рентгеновской диагностики, электрохирургический аппарат, стерилизационное оборудование и аппарат для биологических исследований крови.

Обновлено оборудование в операционных травматологии. Теперь операции на суставах проводятся закрытым методом, а время на реабилитацию сокращаются в разы.

«Благодаря этому оборудованию мы вышли на новый уровень проведения операций. Рентген аппарат с С-дугой и прозрачный рентген-стол позволят значительно сократить время на проведение операций. Это уникально оборудование», - отметила главный врач Лариса Мамаева.

Вадим Бойченко подчеркнул, что оснащение больниц новым оборудованием делается ради одной единственной цели – сохранения человеческих жизней.

«Шаг за шагом, мы выводим систему здравоохранения на новый уровень. В скором времени люди из других крупных городов будут специально ехать в Мариуполь, чтобы получить качественную, профессиональную медицинскую помощь», - сказал он.

Генеральный директор ЧАО «ММКИ» Юрий Зинченко рассказал, что предприятие в том году отремонтировало операционные и травматологическое отделение.

«Мы продолжим помогать больнице и в этом году отремонтируем урологическое отделение. Главное - действовать системно и двигаться в одном направлении», - сказал Юрий Зинченко.