29.03.2017 / 09:00



В связи с ремонтными работами в Мариуполе без воды останутся школа, Дворец культуры и жилые дома

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи производством ремонтных работ по адресу Светлая/Волонтеровская с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

Волонтеровская, 1-89;

пер.Светлый, 1-60;

Пархоменко, 1-96;

Цветная, 1-123.

Также, в связи с заменой водомерного узла по адресу Зинцевая балка с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Лунина 25-89, Нестерова 1-69, Гагарина 1-6, пер.Лодочный 1-28, Интернациональная 18,19,21, Зинцевая балка 1-45, кот.225, кот.269 квартал, ОШ №31, ресторан «Волна», стадион «Портовик», ДК «Моряков», гостиница Моряков.

В связи с ремонтными работами по адресу Победы, 135 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресу: пр.Ленинградский 37-43, Азовстальская 158а-170, Победы 117-135.