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29.03.2017 / 09:00
В связи с ремонтными работами в Мариуполе без воды останутся школа, Дворец культуры и жилые дома
Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи производством ремонтных работ по адресу Светлая/Волонтеровская с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
Волонтеровская, 1-89;
пер.Светлый, 1-60;
Пархоменко, 1-96;
Цветная, 1-123.
Также, в связи с заменой водомерного узла по адресу Зинцевая балка с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Лунина 25-89, Нестерова 1-69, Гагарина 1-6, пер.Лодочный 1-28, Интернациональная 18,19,21, Зинцевая балка 1-45, кот.225, кот.269 квартал, ОШ №31, ресторан «Волна», стадион «Портовик», ДК «Моряков», гостиница Моряков.
В связи с ремонтными работами по адресу Победы, 135 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресу: пр.Ленинградский 37-43, Азовстальская 158а-170, Победы 117-135.
В связи с ремонтными работами по адресу с-з Азовский с 9.00 до 17,00 будет прекращена подача воды по адресам: Ростовская, Новоселов, Пшеничная, Козацкая, Донецкая, в/ч.