28.03.2017 / 17:29



У Мариуполя появился собственный городской шрифт (ФОТО)















Мариуполь – единственный город в Украине, который имеет собственный городской шрифт. Его разработали создатели бренда Мариуполя - шрифтовой дизайнер Андрей Шевченко и арт-директор проекта Сергей Родионов. Они утверждают, что городской шрифт Мариуполя с "приазовским характером". Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Сергей Родионов рассказал, что в первом эскизе бренда Мариуполя был использован стандартный шрифт без засечек Graphik, но после победы проекта на конкурсе было принято решение разработать оригинальный шрифт для отдельно взятого города.

«Это позволяло сделать качественный локальный продукт, доступный всем желающим, который благодаря своему названию сам по себе будет работать на продвижение Мариуполя. К тому же это в разы дешевле, чем покупать лицензию на использование шрифта целым городом», - говорит Сергей Родионов.

По словам шрифтового дизайнера Андрея Шевченко – это был настоящий вызов, создать новый оригинальный шрифт для такого города как Мариуполь. Ведь городской шрифт должен одинаково хорошо работать в различных ситуациях - от плаката до навигации.

Разработчики поставили задачу создать шрифт, который будет соответствовать многонациональному характеру Мариуполя. Следовало учитывать, что это удобный для жизни пост-индустриальный город, который говорит на понятном языке и дружественным тоном. Кроме того, Мариуполь не имеет ярко выраженного национального оттенка, это украинский глобальный город.

В результате кропотливой работы был создан первый в Украине городской шрифт, который носит название Mariupol. Он включает в себя кириллицу, латиницу, греческий алфавит, цифры и знаки в трех начертаниях - нормальном, полужирном и жирном. Также разработан собственный набор пиктограмм, доступный в шрифте Mariupol Symbols. Часть букв имеет альтернативные версии, благодаря которым, например, кириллица может выглядеть более по-гречески, а греческий алфавит – как кириллица.

«Этот шрифт не очень серьезный, но и не провинциальный, он скорее уютный благодаря мягким чертам. Мы рады, что удалось создать шрифт с собственным характером, который не копирует европейские образцы, на которые мы опирались и которые примеряли в начале», - говорит Сергей Родионов.