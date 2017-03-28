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28.03.2017 / 17:29

У Мариуполя появился собственный городской шрифт (ФОТО)







Мариуполь – единственный город в Украине, который имеет собственный городской шрифт. Его разработали создатели бренда Мариуполя - шрифтовой дизайнер Андрей Шевченко и арт-директор проекта Сергей Родионов. Они утверждают, что городской шрифт Мариуполя с "приазовским характером". Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

Сергей Родионов рассказал, что в первом эскизе бренда Мариуполя был использован стандартный шрифт без засечек Graphik, но после победы проекта на конкурсе было принято решение разработать оригинальный шрифт для отдельно взятого города.

«Это позволяло сделать качественный локальный продукт, доступный всем желающим, который благодаря своему названию сам по себе будет работать на продвижение Мариуполя. К тому же это в разы дешевле, чем покупать лицензию на использование шрифта целым городом», - говорит Сергей Родионов.

По словам шрифтового дизайнера Андрея Шевченко – это был настоящий вызов, создать новый оригинальный шрифт для такого города как Мариуполь. Ведь городской шрифт должен одинаково хорошо работать в различных ситуациях - от плаката до навигации.

Разработчики поставили задачу создать шрифт, который будет соответствовать многонациональному характеру Мариуполя. Следовало учитывать, что это удобный для жизни пост-индустриальный город, который говорит на понятном языке и дружественным тоном. Кроме того, Мариуполь не имеет ярко выраженного национального оттенка, это украинский глобальный город.

В результате кропотливой работы был создан первый в Украине городской шрифт, который носит название Mariupol. Он включает в себя кириллицу, латиницу, греческий алфавит, цифры и знаки в трех начертаниях - нормальном, полужирном и жирном. Также разработан собственный набор пиктограмм, доступный в шрифте Mariupol Symbols. Часть букв имеет альтернативные версии, благодаря которым, например, кириллица может выглядеть более по-гречески, а греческий алфавит – как кириллица.

«Этот шрифт не очень серьезный, но и не провинциальный, он скорее уютный благодаря мягким чертам. Мы рады, что удалось создать шрифт с собственным характером, который не копирует европейские образцы, на которые мы опирались и которые примеряли в начале», - говорит Сергей Родионов.

Собственный городской шрифт для Мариуполя – это инструмент коммуникации. В общем визуальном шуме он будет работать как спокойный, взвешенный голос города среди хора различных возгласов. Создатели шрифта уверенны, что со временем он объединит всю официальную и неофициальную городскую коммуникацию - от туристических буклетов до расписаний движения транспорта в мобильном приложении. И, прежде всего, шрифт Мариуполя должен служить городу, помогать в ежедневной работе.

  
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28.03.2017
17:29
У Мариуполя появился собственный городской шрифт (ФОТО)
16:37
Завтра вблизи Мариуполя продолжится утилизация боеприпасов. Жителей просят сохранять спокойствие
16:00
Мариупольцев в День смеха ожидает необычный праздник
15:20
В Мариуполе завершают замену части магистрали, питающей водой Приморский район (ФОТО)
14:41
В Мариуполе трехкратный чемпион мира провел сеанс одновременной игры в шахматы «вслепую» (ФОТО)
14:00
Мариупольский торговый порт вложил 800 тысяч гривен в восстановление воинской части №3057
13:07
В Мариуполе проведут плановую проверку средств оповещения с включением электросирен
12:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» усилился легионером из Сенегала (ФОТО)
11:59
Мариупольцы смогут онлайн следить за общественным транспортом
11:13
Мариупольцам напомнили действующие правила любительского и спортивного рыболовства
10:38
USAID поможет Мариуполю внедрить общественный бюджет
09:59
С апреля в Мариуполе изменится график движения поездов (ВИДЕО)
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28.03.2017
17:30 За прошлую неделю в зоне АТО на Донбассе обезврежено более 600 взрывоопасных предметов
16:10 Обострение на Донбассе может произойти в любой момент, - Хуг
15:00 С начала года на Донетчине ликвидировано около 22 тыс. кв.м аварийной ямочности
13:40 КПВВ в районе проведения АТО на Донбассе временно переходят на другой режим работы
12:25 Управленцы Донетчины прошли стажировку в Германии
11:36 Президент обсудил блокаду Донбасса с послами «Большой семерки»
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