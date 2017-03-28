28.03.2017 / 16:37



Завтра вблизи Мариуполя продолжится утилизация боеприпасов. Жителей просят сохранять спокойствие По информации пресс-офицера оперативно-тактической группировки «Мариуполь» Сергея Жмурко, завтра, 29 марта, вблизи Мариуполя продолжится утилизация большого запаса непригодных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua. В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера, в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов. Жителей Мариуполя просят сохранять спокойствие. Безопасности города ничего не угрожает.