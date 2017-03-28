28.03.2017 / 16:00



Мариупольцев в День смеха ожидает необычный праздник







В Мариуполе 1 апреля в Театральном сквере отметят Всемирный день смеха.

Как сообщает MRPL.CITY со ссылкой на ДК «Молодежный», жителей ожидает необычный праздник, передает ilich.in.ua.

«Посетителей сквера ждут тематические фотозоны - тантамарески и 3D-коллажи, - шоу пародий, выступление мариупольских команд КВН. Клоуны, мимы и живые статуи будут поднимать настроение и веселить прохожих», - уточняют в ДК.

Также в «Алее художников» на суд мариупольцев представят свои работы шаржисты и карикатуристы. Жителей ожидают конкурсы с ценными призами и розыгрыши, как неотъемлемое условие этого праздника.