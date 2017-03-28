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Главная / Лента новостей / Мариупольцев в День смеха ожидает необычный праздник

28.03.2017 / 16:00

Мариупольцев в День смеха ожидает необычный праздник



В Мариуполе 1 апреля в Театральном сквере отметят Всемирный день смеха.

Как сообщает MRPL.CITY со ссылкой на ДК «Молодежный», жителей ожидает необычный праздник, передает ilich.in.ua.

«Посетителей сквера ждут тематические фотозоны - тантамарески и 3D-коллажи, - шоу пародий, выступление мариупольских команд КВН. Клоуны, мимы и живые статуи будут поднимать настроение и веселить прохожих», - уточняют в ДК.

Также в «Алее художников» на суд мариупольцев представят свои работы шаржисты и карикатуристы. Жителей ожидают конкурсы с ценными призами и розыгрыши, как неотъемлемое условие этого праздника.

Разыгрывать мариупольцев в ДК «Молодежном» пообещали с 15:00 до 18:00.

  
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28.03.2017
17:29
У Мариуполя появился собственный городской шрифт (ФОТО)
16:37
Завтра вблизи Мариуполя продолжится утилизация боеприпасов. Жителей просят сохранять спокойствие
16:00
Мариупольцев в День смеха ожидает необычный праздник
15:20
В Мариуполе завершают замену части магистрали, питающей водой Приморский район (ФОТО)
14:41
В Мариуполе трехкратный чемпион мира провел сеанс одновременной игры в шахматы «вслепую» (ФОТО)
14:00
Мариупольский торговый порт вложил 800 тысяч гривен в восстановление воинской части №3057
13:07
В Мариуполе проведут плановую проверку средств оповещения с включением электросирен
12:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» усилился легионером из Сенегала (ФОТО)
11:59
Мариупольцы смогут онлайн следить за общественным транспортом
11:13
Мариупольцам напомнили действующие правила любительского и спортивного рыболовства
10:38
USAID поможет Мариуполю внедрить общественный бюджет
09:59
С апреля в Мариуполе изменится график движения поездов (ВИДЕО)
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28.03.2017
17:30 За прошлую неделю в зоне АТО на Донбассе обезврежено более 600 взрывоопасных предметов
16:10 Обострение на Донбассе может произойти в любой момент, - Хуг
15:00 С начала года на Донетчине ликвидировано около 22 тыс. кв.м аварийной ямочности
13:40 КПВВ в районе проведения АТО на Донбассе временно переходят на другой режим работы
12:25 Управленцы Донетчины прошли стажировку в Германии
11:36 Президент обсудил блокаду Донбасса с послами «Большой семерки»
10:25 На Донетчине прокуратура требует от фермерского хозяйства вернуть государству 130 га земли
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