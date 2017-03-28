28.03.2017 / 15:20



В Мариуполе завершают замену части магистрали, питающей водой Приморский район (ФОТО)















В Мариуполе завершают замену изношенной части магистрали, питающей водой Приморский район. Об этом сообщил главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Он отметил, что до полной остановки котельных работы по ремонту магистрали завершатся на стадии «сухой врезки».

Это значит, что новый участок водовода герметично приварят отводами к основной магистрали, без их соединения.