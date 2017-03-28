28.03.2017 / 14:41



В Мариуполе трехкратный чемпион мира провел сеанс одновременной игры в шахматы «вслепую» (ФОТО)











Впервые в досуговом центре Центральной библиотеки им. В.Г.Короленко города Мариуполя прошел сеанс одновременной игры в шахматы «вслепую». Как сообщили ilich.in.ua организаторы, экзаменовал поклонников древней игры Игорь Ярмонов, трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Украины по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Желающих сразиться с профессионалом собралось пять человек. Сидя к игрокам спиной, Игорь Ярмонов записывал ход каждого соперника и сразу давал свой ответ. Все схемы и партии Игорь Петрович точно запоминает, и воспроизвести их может в любой момент. По итогам почти двухчасового сеанса шахматный маэстро выиграл в двух партиях, в одной позволил черным сделать ничью. Тринадцатилетний Евгений Перцев в заключительной части партии провел стремительную атаку на короля соперника, в результате чего титулованный шахматист признал свое поражение. Кроме того, стоит отметить игру Георгия Гаевского, который в упорной борьбе тоже выиграл партию.