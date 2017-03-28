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28.03.2017 / 14:41
В Мариуполе трехкратный чемпион мира провел сеанс одновременной игры в шахматы «вслепую» (ФОТО)
Впервые в досуговом центре Центральной библиотеки им. В.Г.Короленко города Мариуполя прошел сеанс одновременной игры в шахматы «вслепую». Как сообщили ilich.in.ua организаторы, экзаменовал поклонников древней игры Игорь Ярмонов, трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Украины по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Желающих сразиться с профессионалом собралось пять человек. Сидя к игрокам спиной, Игорь Ярмонов записывал ход каждого соперника и сразу давал свой ответ. Все схемы и партии Игорь Петрович точно запоминает, и воспроизвести их может в любой момент. По итогам почти двухчасового сеанса шахматный маэстро выиграл в двух партиях, в одной позволил черным сделать ничью. Тринадцатилетний Евгений Перцев в заключительной части партии провел стремительную атаку на короля соперника, в результате чего титулованный шахматист признал свое поражение. Кроме того, стоит отметить игру Георгия Гаевского, который в упорной борьбе тоже выиграл партию.
Для справки: Ярмонов Игорь Петрович родился 15 октября 1967 года. Международный мастер (звание присвоено в 2002 г.). Мастер спорта по шахматам (с 2004 г.). Заслуженный мастер спорта Украины (с 2006 г.). Мастер ФИДЕ по шахматной композиции (с 2011г.). Трехкратный чемпион мира по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; восьмикратный чемпион Украины по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; участник семи Всемирных шахматных Олимпиад.