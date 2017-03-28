28.03.2017 / 14:00



Мариупольский торговый порт вложил 800 тысяч гривен в восстановление воинской части №3057

Мариупольский морской торговый порт вложил 800 тысяч гривен в восстановление воинской части №3057 Национальной гвардии Украины, которая подверглась нападению представителей незаконных вооруженных формирований в Мариуполе летом 2014 года. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Напомним, в ходе атаки противника, которые пустили в ход огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью, инфраструктура ВЧ №3057 подверглась серьезным разрушениям. В частности, полностью выгорело административно-бытовое здание автопарка гвардейцев. Мариупольский порт немедленно отреагировал на просьбу ДонОВГА и командования Нацгвардии, выделив 800 тысяч гривен благотворительной помощи на восстановление здания.