28.03.2017 / 13:07



В Мариуполе проведут плановую проверку средств оповещения с включением электросирен

Завтра, 29 марта, с 14.00 до 14.30 в городе Мариуполе будет проводиться плановая техническая проверка средств оповещения населения Донецкой области с включением электросирен и передачей учебной информации по радиотрансляционной сети проводного радио. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Просьба к жителям и гостям города Мариуполя соблюдать спокойствие и порядок.