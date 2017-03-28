28.03.2017 / 12:26



Мариупольский ФК «Ильичевец» усилился легионером из Сенегала (ФОТО)







Мариупольский ФК «Ильичевец» подписал контракт с Роже Гомисом.

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-центре клуба, футболист перебрался в Мариуполь на правах свободного агента. Роже стал первым легионером из Сенегала в истории нашей команды.

Досье

Роже Гомис родился 20-го марта 1995 года в Ниаге (Сенегал). Выступает на позиции опорного полузащитника. Роже был капитаном молодежной сборной Сенегала (U-21). Сенегалец принимал участие на чемпионате мира-2015 среди сборных U-20. Сенегал занял 4-е место, в плей-офф попутно обыграв сборную Украины, а Гомис принял участие в 6-ти играх. Также выступал за различные французские команды из низших дивизионов.