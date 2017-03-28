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28.03.2017 / 11:59
Мариупольцы смогут онлайн следить за общественным транспортом
В Мариуполе запустили электронный сервис, с помощью которого можно следить за движением общественного транспорта, передает ilich.in.ua со ссылкой на «До ТеБе».
На сайте можно просмотреть обозначены на карте Мариуполя остановки общественного транспорта, его маршрут, расписание и заторы. Для удобства пользования можно выбирать вид транспорта, что интересует. Также для быстрого поиска имеется возможность вводить названия остановок.
Сейчас электронный сервис работает в тестовом режиме, запустить его в полную мощность городская власть планирует летом.