28.03.2017 / 11:59



Мариупольцы смогут онлайн следить за общественным транспортом







В Мариуполе запустили электронный сервис, с помощью которого можно следить за движением общественного транспорта, передает ilich.in.ua со ссылкой на «До ТеБе».

На сайте можно просмотреть обозначены на карте Мариуполя остановки общественного транспорта, его маршрут, расписание и заторы. Для удобства пользования можно выбирать вид транспорта, что интересует. Также для быстрого поиска имеется возможность вводить названия остановок.