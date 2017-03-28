28.03.2017 / 11:13



Мариупольцам напомнили действующие правила любительского и спортивного рыболовства

Департамент по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности городского совета и Мариупольский территориальный отдел Азоврыбоохраны напоминают о действии решения исполкома от 17.03.2016 № 55 «О проведении ежегодного двухмесячника (апрель-май) по усилению охраны весенне-нерестующих рыб бассейна Азовского моря в пределах морского побережья и рек Кальмиус и Кальчик г. Мариуполя», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Любительское рыболовство в Азовском море, в том числе в черте Мариуполя разрешено в светлое время суток напротив населенных пунктов на удалении не более 1,5 км от берега для моторных лодок и 500 метров для вёсельных с начала открытия навигации.

Все также остаются запрещенными сетные орудия лова: сети, пауки, наметы и пр. За незаконный лов рыбы помимо штрафа взимается сумма ущерба, причиненного рыбным запасам за каждую рыбину независимо от ее размера: судак – 510 грн; тарань – 85 грн; пеленгас – 680 грн; лещ – 170 грн; сазан – 306грн; толстолоб – 255 грн; бычки – 34 грн; щука – 340 грн; калкан азовский – 850грн; карась серебряный- 17 грн; красноперка – 85 грн; плотва – 34 грн; сельдь, пузанок – 170 грн; осетровые и их гибриды – 2550 грн.

Всю выловленную рыбу рыбаки-любители имеют право использовать только для личного потребления. За незаконную торговлю предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Отлов живца разрешается подхватом диаметром не более 100см или «хваткой» («пауком») размером 1х1м с ячеей сетного полотна не более 10мм.

Также рыбаки очень часто совершают такое, казалось бы, незначительное нарушение, как превышение суточной нормы вылова. По правилам рыболов имеет право поймать не более 3 кг рыбы в сутки, 1 кг креветки, 30 шт. раков.