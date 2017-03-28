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28.03.2017 / 10:38
USAID поможет Мариуполю внедрить общественный бюджет
Мариуполь вошел в число городов, которым USAID поможет внедрить общественный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.
«Городской совет подал заявку на участие в проекте «Укрепление местных финансовых инициатив внедрения». Как результат – Мариуполь выиграл право быть в числе тех немногочисленных городов, который получит помощь в реализации общественного бюджета», - говорится в сообщении ведомства.
На официальном сайте горсовета появится электронная платформа «Общественный проект» для автоматизации всех этапов бюджета участия – от подачи проектов до е-голосования и отчетности о реализации. Кроме того, будет оказана помощь в проведении информационной кампании для населения.
Как отметила советник городского головы Татьяна Ломакина, внедрение бюджета участия в Мариуполе даст почувствовать жителям ответственность за те программы, которые реализуются в громаде. Общественный бюджет – хорошая возможность для горожан помочь городской власти обратить внимание на основные проблемы. С его помощью можно решить конкретные вопросы, которые длительное время не было возможности устранить.