28.03.2017 / 10:38



USAID поможет Мариуполю внедрить общественный бюджет







Мариуполь вошел в число городов, которым USAID поможет внедрить общественный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«Городской совет подал заявку на участие в проекте «Укрепление местных финансовых инициатив внедрения». Как результат – Мариуполь выиграл право быть в числе тех немногочисленных городов, который получит помощь в реализации общественного бюджета», - говорится в сообщении ведомства.

На официальном сайте горсовета появится электронная платформа «Общественный проект» для автоматизации всех этапов бюджета участия – от подачи проектов до е-голосования и отчетности о реализации. Кроме того, будет оказана помощь в проведении информационной кампании для населения.