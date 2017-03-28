28.03.2017 / 09:59



С апреля в Мариуполе изменится график движения поездов (ВИДЕО)

C апреля в Мариуполе изменится график движения поездов. Об этом говорbтся в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

Теперь дополнительный состав №104 сообщением «Киев-Мариуполь» будет выезжать из нашего города на 4 часа раньше. В связи с этим поменяется и время отправки Львовского поезда.



Так, в апреле по четным числам дополнительный поезд «Киев-Мариуполь» будет выезжать из нашего города в 13:45 и прибывать в столицу в 7 утра 17 минут следующего дня. Обратно — отправление по нечетным числам в 18:55 и возвращение в Мариуполь в 12:20.

Изменится и график движения Львовского поезда. Он будет отправляться из Мариуполя в 15:33 и прибывать в конечную точку в 21:07.

