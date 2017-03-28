28.03.2017 / 09:21



Сегодня в Мариуполе ремонтные работы с отключением холодной воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой водовода по адресу с-з Азовский с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: ул. Ростовская, ул. Новоселов, ул. Пшеничная, ул. Козацкая, ул. Донецкая.

Также, в связи с заменой водовода по адресу бул. Шевченко, 262 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: бул. Шевченко 248-266.

В связи с аварийно-восстановительными работами на ул. Азовстальской, 19/1 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: ул.Азовстальская,19/1,19/2,21.

В связи с ремонтными работами по ул. Станиславского, 144 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: Февральское ЦТП, Февральская, 28-48а, пер. Рижский, 27, ул. Февральская, 1-142, ул. Бестужева 1-84, ул. Дружбы, 1-24, пер. Рижский, 1-88, ул. Станиславского, 96-186, ул. Кузбаская, 2-44.

В связи с ремонтными работами по ул. Лепорского, 13 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: общежитие, нотариус.