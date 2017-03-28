28.03.2017 / 09:00



Вблизи Мариуполя будут утилизировать боеприпасы. Мариупольцев просят сохранять спокойствие Вблизи Мариуполя будут утилизировать боеприпасы, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета. По информации пресс-офицера оперативно-тактической группировки «Мариуполь» Сергея Жмурко, сегодня, 28 марта, вблизи Мариуполя будет производится утилизация непригодных боеприпасов. В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера, в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов. Жителей Мариуполя просят сохранять спокойствие. Безопасности города ничего не угрожает.