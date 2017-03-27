27.03.2017 / 17:33



В открытом доступе появилась «Инвестиционная карта Мариуполя»

В Мариуполе появился доступ к интерактивной инвестиционной карте, которая должна стать путеводителем для потенциальных инвесторов. Как сообщает MRPL.CITY, презентация «Инвестиционной карты Мариуполя» состоялась на бизнес-форуме «East Growth» еще 17-18 марта, передает ilich.in.ua.

Сейчас "Инвестиционная карта Мариуполя" появилась в открытом доступе. По задумке создателей интерактивного сервиса, инвестор получает доступ к объектам инвестирования: перечню земельных участков и объектам промышленной недвижимости.

Кроме этого, «Инвестиционная карта г. Мариуполя» предназначена для сбора коммерческих предложений от местных производителей, для их дальнейшего продвижения среди потенциальных покупателей.

В настоящее время карта активно заполняется, разработчики обещают, что обновление информационной наполненности будет осуществляться на постоянной основе.