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27.03.2017 / 16:40

В Мариуполе для учащейся молодежи состоялось грандиозное профориентационное мероприятие

На прошлой неделе с участием Мариупольского центра занятости в СОШ №36 состоялось грандиозное профориентационное мероприятие для учащейся молодежи.

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе горсовета, в мероприятии приняли участие представители ведущих вузов Мариуполя и все желающие узнать больше информации относительно профессий, обучения и условиях поступления в учебные заведения.

В течение дня специалисты Мариупольского центра занятости проводили профориентационные уроки для учащихся двух девятых классов. На них школьники узнали об актуальных профессиях на рынке труда, сферы деятельности и к каким из них они склонны, ознакомились с услугой видео-резюме, методы самопрезентации, обучением на онлайн-платформамах Prometheus и Stepto, и другими услугами службы занятости для учащейся молодежи и выпускников учебных заведений разных типов.

На переменах учащиеся имели согласие пройти тестирование по профессиональной ориентации. Представители Вузов - Приазовский государственный технический университет, Донецкий государственный университет и Донецкий государственный университет управления, презентовали свои учебные заведения, профессии, по которым обучают, условия поступления и обучения. Отдельно представили подготовительное отделение ПГТУ, где учащиеся могут пройти подготовку к сдаче Внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов. Событие сопровождалось видео презентациями, распространением информационных буклетов, и интересными консультациями специалистов центра занятости и представителей учебных заведений. В мероприятии также принял участие фотокорреспондент Мариупольской лиги юных журналистов.

В этот же день специалисты центра занятости посетили и школу №56 и № 16, где провели семинары по профориентации для учащихся и семинары для родителей с целью формирования у родителей учащихся положительного отношения к рабочим профессиям; помощи родителям в содействии профессиональному самоопределению их детей; формировании толерантной позиции в отношении профессионального выбора детей.

В общем, волна профориентации охватила 246 человек, среди которых 10 родителей, три обще образовательные школы, три высших учебных заведения и 214 учащихся, прошедших тестирование по профориентации.

  
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17:33
В открытом доступе появилась «Инвестиционная карта Мариуполя»
16:40
В Мариуполе для учащейся молодежи состоялось грандиозное профориентационное мероприятие
15:59
«Мариупольавтодор» положил почти 300 тонн асфальта
15:15
Каждый месяц в Мариуполе будут выбирать лучшего спортсмена
14:27
В Мариуполе для людей с инвалидностью установят специальные биотуалеты (ФОТО)
13:46
«Украина - Испания-Франция». В Мариуполе реализовали арт-проект «IMPRESION» (ФОТО)
13:05
В Мариуполе «Зеленстрой» создаст гигантскую волну из цветов (ФОТО)
12:15
В Мариуполе врачи отмечают рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями
11:44
Для переселенцев в Мариуполе будет работать мобильное отделение «Ощадбанка»
10:41
В Мариуполе прошел конкурс красоты «Мисс Crazy Maam 2017» (ФОТО, ВИДЕО)
10:12
В Мариуполе пиротехники обезвредили снаряд к РПГ и гранату
09:56
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14:25 В полиции Донетчины создана группа по поиску пропавших без вести
13:20 Кипр готов принять на отдых детей-переселенцев Донбасса
12:15 На Донетчине волонтеры доставили помощь жителям трех сел (ФОТО)
11:15 5 килограммов взрывчатки и почти 4000 боеприпасов - в Донецкой области подвели итоги операции "Оружие" (ФОТО)
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