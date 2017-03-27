27.03.2017 / 16:40



В Мариуполе для учащейся молодежи состоялось грандиозное профориентационное мероприятие

На прошлой неделе с участием Мариупольского центра занятости в СОШ №36 состоялось грандиозное профориентационное мероприятие для учащейся молодежи.

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе горсовета, в мероприятии приняли участие представители ведущих вузов Мариуполя и все желающие узнать больше информации относительно профессий, обучения и условиях поступления в учебные заведения.

В течение дня специалисты Мариупольского центра занятости проводили профориентационные уроки для учащихся двух девятых классов. На них школьники узнали об актуальных профессиях на рынке труда, сферы деятельности и к каким из них они склонны, ознакомились с услугой видео-резюме, методы самопрезентации, обучением на онлайн-платформамах Prometheus и Stepto, и другими услугами службы занятости для учащейся молодежи и выпускников учебных заведений разных типов.

На переменах учащиеся имели согласие пройти тестирование по профессиональной ориентации. Представители Вузов - Приазовский государственный технический университет, Донецкий государственный университет и Донецкий государственный университет управления, презентовали свои учебные заведения, профессии, по которым обучают, условия поступления и обучения. Отдельно представили подготовительное отделение ПГТУ, где учащиеся могут пройти подготовку к сдаче Внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов. Событие сопровождалось видео презентациями, распространением информационных буклетов, и интересными консультациями специалистов центра занятости и представителей учебных заведений. В мероприятии также принял участие фотокорреспондент Мариупольской лиги юных журналистов.

В этот же день специалисты центра занятости посетили и школу №56 и № 16, где провели семинары по профориентации для учащихся и семинары для родителей с целью формирования у родителей учащихся положительного отношения к рабочим профессиям; помощи родителям в содействии профессиональному самоопределению их детей; формировании толерантной позиции в отношении профессионального выбора детей.