27.03.2017 / 15:59



«Мариупольавтодор» положил почти 300 тонн асфальта

Во всех районах Мариуполя продолжается ямочный ремонт дорожного полотна. Сегодня можно увидеть, как сотрудники КП «Мариупольавтодор» ремонтируют проезжую часть вдоль проспекта Строителей, улицы Макара Мазая, вокруг Драмтеатра и другие дороги, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Работы ведутся четырьмя бригадами.

«Сегодня мы приняли около 24 тонны асфальтобетона, который пойдет на ямочный ремонт. После зимнего периода нужно срочно закрыть все выбоины, чтобы можно было нормально ездить по нашим дорогам», - рассказал заместитель директора «Мариупольавтодора» Альберт Соколов.