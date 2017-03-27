27.03.2017 / 15:15



Каждый месяц в Мариуполе будут выбирать лучшего спортсмена







Управление по физической культуре и спорта Мариупольского горсовета реализует проект, согласно которому каждый месяц выбирают лучшего спортсмена. В пятницу его экспертный совет представил номинантов на звание «Лучшего спортсмена Февраля». Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Среди номинантов: два бронзовых призера чемпионата Европы по тхэквондо – Илья Пикуз и Владислав Коротких; занявшая третье место на Кубке Украины по тяжелой атлетике Татьяна Квачан; чемпион Украины по легкой атлетике в забеге на 200 м. Александр Пирогов и серебряная победительница чемпионата Украины по стрельбе Валентина Чунихина.

Определит победителя Координационный совет по вопросам развития физической культуры и спорта г. Мариуполя.