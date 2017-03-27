27.03.2017 / 14:27



В Мариуполе для людей с инвалидностью установят специальные биотуалеты (ФОТО)







В Мариуполе для людей с инвалидностью в рамках программы «Доступный город» установят специальные биотуалеты, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Первый образец уже изготовлен, его стоимость составила 50 тыс. грн. Тендерные процедуры через Prozorro были пройдены еще в декабре 2016 года, производитель - торговый дом «Азовмашпром».

Биотуалет размером 2х2 м установят в Театральном сквере возле насосной станции. Он будет оснащен сигнальным звонком, чтобы сотрудники парка помогли его открыть лицам с инвалидностью.

Как уточнила председатель Левобережной районной организации инвалидов Галина Гурьева, в настоящее время для биотуалета подготавливается площадка.

«Он спроектирован по типу контейнера и оснащен поручнями, столиком и крючками для вещей, рукомойником и зеркалом. Согласно плану социально-экономического развития, предполагается такой же установить и в парке «Веселка». Но сколько всего таких туалетов появится в Мариуполе – неизвестно, все будет зависеть от финансирования из городского бюджета», - уточнила Галина Гурьева.

В настоящее время биотуалет тестируют и, предположительно, установят в первых числах апреля. Чтобы предостеречь акты вандализма, он будет охраняться.

Галина Гурьева также рассказала, что они остро нуждаются в подъемниках в подземном переходе.