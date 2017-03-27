27.03.2017 / 13:46



«Украина - Испания-Франция». В Мариуполе реализовали арт-проект «IMPRESION» (ФОТО)











Молодые художники Мариуполя отразили впечатления от путешествия по Испании и Франции в своих новых картинах. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В мариупольском Центре современного искусства имени Куинджи состоялось открытие выставки «IMPRESION». Экспозиция явилась результатом творческой поездки пяти молодых мариупольских художников в рамках культурного проекта «Украина - Испания-Франция» на пленэр в Испанию и Францию. В экспозиции представлены 50 картин, которые созданы живописцами в Мариуполе после возвращения домой.

Культурно-художественный проект «IMPRESION» стал возможным благодаря поддержке нардепа Сергея Таруты и украинской художницы, проживающей в Испании, Оксаны Мась. Кураторами проекта стали известные мариупольские художники Сергей Баранник и Оксана Гнатышин.

Создатели проекта отметили, что для них было важно, чтобы молодые люди расширили собственные горизонты, приобщились к мировым культурным процессам, получили новый опыт.