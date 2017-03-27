27.03.2017 / 13:05



В Мариуполе «Зеленстрой» создаст гигантскую волну из цветов (ФОТО)











«Зеленстрой" приступил к реконструкции Административной площади Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщили сотрудники Мариупольского коммунального предприятия «Зеленого строительства», начата реализация проекта по изменению внешнего вида клумбы, расположенной вдоль проспекта Мира.

Элементы, формировавшие прежние цветочные насаждения, убираются. На их месте появится ковёр из цветов в виде волны.

Сотрудники «Зеленстроя» выразили надежду, что этот подарок городу не постигнет участь розовых клумб, разворованных в прошлом году. Выяснилось, что из четырёх высаженных квадратов сортовых чайно-гибридных роз, два были расхищены жителями города. Украдено 450 кустов, украшавших площадь.

«Чтобы противостоять вандализму, необходимо, вероятно, при посадке к цветам подводить электроток и ограждать их колючей проволокой», - отмечают с грустью коммунальщики.