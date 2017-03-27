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27.03.2017 / 12:15
В Мариуполе врачи отмечают рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями
На минувшей неделе в Мариуполе отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди неработающих взрослых – численность выросла с 11 до 19 случаев. Медики зарегистрировали три семейных очага с шестью больными ОКИ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
По данным Мариупольского городского филиала государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», в целом за прошедшую неделю заболеваемость населения города острыми кишечными инфекциями снизилась на 23,5%, но продолжает превышать среднемноголетний показатель. В лечебных учреждениях города зарегистрировано 78 случаев ОКИ, показатель заболеваемости превышает среднемноголетний показатель в 2,6 раза.
При этом врачи отмечают, что заболеваемость детей ОКИ сократилось с 68 случаев до 51.
По данным эпидемиологов факторами передачи ОКИ остаются: домашняя кулинария с нарушением правил приготовления пищи, условий и сроков ее хранения; молочные продукты (молоко, сметана и сыр с стихийной торговли, принятые без термической обработки; творожные изделия для детей); колбасные изделия, рыба соленая и вяленая, куриные яйца без достаточной термической обработки, немытые овощи и фрукты, бытовой путь передачи, а также продукция «Бистро» - котлеты, гамбургеры.