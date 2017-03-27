27.03.2017 / 12:15



В Мариуполе врачи отмечают рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями

На минувшей неделе в Мариуполе отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди неработающих взрослых – численность выросла с 11 до 19 случаев. Медики зарегистрировали три семейных очага с шестью больными ОКИ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По данным Мариупольского городского филиала государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», в целом за прошедшую неделю заболеваемость населения города острыми кишечными инфекциями снизилась на 23,5%, но продолжает превышать среднемноголетний показатель. В лечебных учреждениях города зарегистрировано 78 случаев ОКИ, показатель заболеваемости превышает среднемноголетний показатель в 2,6 раза.

При этом врачи отмечают, что заболеваемость детей ОКИ сократилось с 68 случаев до 51.