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27.03.2017 / 11:44
Для переселенцев в Мариуполе будет работать мобильное отделение «Ощадбанка»
В Донецкой области работают 3 бронированных мобильных отделения. На прошлой неделе передвижное отделение банка обслуживало жителей Константиновки, на этой - будет работать в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».
Мобильное отделение – бронированный фургончик с двумя рабочими местами, где можно получить весь спектр банковских услуг. По информации телеканала «Донбасс», мобильный пункт поможет сократить очереди в стационарных отделениях банка.
«В этом отделении может быть получен полный и широкий спектр банковских услуг: открытие как текущих карточных счетов, так и депозитных, оплата коммунальных платежей, выдача наличных денежных средств, и, в первую очередь, это обслуживание пенсионеров, которые являются перемещенными лицами», - прокомментировала открытие мобильного пункта начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Якивчик.
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