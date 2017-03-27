27.03.2017 / 11:44



Для переселенцев в Мариуполе будет работать мобильное отделение «Ощадбанка»

В Донецкой области работают 3 бронированных мобильных отделения. На прошлой неделе передвижное отделение банка обслуживало жителей Константиновки, на этой - будет работать в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

Мобильное отделение – бронированный фургончик с двумя рабочими местами, где можно получить весь спектр банковских услуг. По информации телеканала «Донбасс», мобильный пункт поможет сократить очереди в стационарных отделениях банка.