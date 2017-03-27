27.03.2017 / 10:41



В Мариуполе прошел конкурс красоты «Мисс Crazy Maam 2017» (ФОТО, ВИДЕО)







В Мариуполе прошел конкурс красоты «Мисс Crazy Maam 2017». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.inua.

За победу боролись пять девушек. Образы им подобрала дизайнер Анна Волошина.



Победила в конкурсе студентка строительного техникума Анастасия Чапни. Для девушки это не первый опыт участия в подобных конкурсах. Ранее Анастасия становилась победительницей конкурсов «Мисс техникум» и «Мисс Мариуполь 2016».

