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27.03.2017 / 10:41
В Мариуполе прошел конкурс красоты «Мисс Crazy Maam 2017» (ФОТО, ВИДЕО)
В Мариуполе прошел конкурс красоты «Мисс Crazy Maam 2017». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.inua.
За победу боролись пять девушек. Образы им подобрала дизайнер Анна Волошина.
Победила в конкурсе студентка строительного техникума Анастасия Чапни. Для девушки это не первый опыт участия в подобных конкурсах. Ранее Анастасия становилась победительницей конкурсов «Мисс техникум» и «Мисс Мариуполь 2016».
Победительница получила сертификат на 3000 гривен и приз от интернет-провайдера.
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