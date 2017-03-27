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27.03.2017 / 10:12
В Мариуполе пиротехники обезвредили снаряд к РПГ и гранату
За минувшие выходные на территории Донецкой области пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 119 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.
«В г.Мариуполе пиротехники изъяли и обезвредили снаряд к РПГ и гранату ОП-22, а в г.Авдеевка – артиллерийский снаряд калибром 122 мм и 2 минометные снаряды «Нона» калибра 120 мм. На территории Славянского района была изъята и обезврежена минометная мина калибром 120 мм и 81 минометные мины калибром 82 мм, а на территории Волновахского района – артиллерийских снаряда калибром 122 мм и 25 единиц других боеприпасов. Пиротехнические работы также проводились в г.Торецк, где было изъято и уничтожено снаряд к РПГ, на территории Лиманского района – гранату РГД 5 и в Добропольском районе – артиллерийский снаряд калибром 152 мм», - говорится в сообщении.