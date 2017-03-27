27.03.2017 / 10:12



В Мариуполе пиротехники обезвредили снаряд к РПГ и гранату

За минувшие выходные на территории Донецкой области пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 119 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.