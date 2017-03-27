27.03.2017 / 09:56



В Левобережном районе Мариуполя изъят подакцизный товар на 38 тыс. грн (ФОТО)







Во время очередного рейда нелегальная реализация подакцизных товаров выявлена в торговом павильоне в Левобережном районе Мариуполя по ул.Олимпийской, 187. В результате конфисковано товара на сумму 38504 грн. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«В ходе проверки небольшого магазинчика по ул. Олимпийской, 187, оказалось, что документов на торговлю сигаретами и алкоголем продавец не имела. Ввиду отсутствия разрешительной лицензии, сотрудниками полиции составлен протокол по ст.156-1 Кодекса Украины «Нарушения правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями». 662 единицы алкогольной продукции на 20625 грн и 795 пачек сигарет на 17879 грн - конфисковали. Материалы дела будут переданы в суд, а реализатору грозит штраф от 850 до 3400 грн», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, предотвращению и выявлению коррупции Александра Клименко, только с начала текущего года проведено 24 рейда, обследовано 37 торговых объектов, конфисковано подакцизного товара на сумму 703031 грн и выявлено 217 л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения.