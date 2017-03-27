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Главная / Лента новостей / На КПВВ под Мариуполем открыли модуль оказания первой медицинской помощи (ФОТО)

27.03.2017 / 09:17

На КПВВ под Мариуполем открыли модуль оказания первой медицинской помощи (ФОТО)





При поддержке миссии Красного Креста в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем открыли модуль оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Ситуация на КПВВ очень тяжелая, иногда люди ждут своей очереди при экстремальных погодных условиях, сильных морозах или невыносимой жаре. Власти приняли меры для улучшения условий пересечения линии разграничения, но ситуация остается тяжелой», - отметил председатель миссии «Красного Креста» в Мариуполе Рафаэль Тено.

По его словам, «Международный комитет Красного Креста продолжит поддерживать украинскую власть и ГСЧС.

Как рассказал первый заместитель начальника отряда главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Савчук, в КПВВ «Гнутово» ежедневно за медицинской помощью обращаются около восьми человек.

  
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17:33
В открытом доступе появилась «Инвестиционная карта Мариуполя»
16:40
В Мариуполе для учащейся молодежи состоялось грандиозное профориентационное мероприятие
15:59
«Мариупольавтодор» положил почти 300 тонн асфальта
15:15
Каждый месяц в Мариуполе будут выбирать лучшего спортсмена
14:27
В Мариуполе для людей с инвалидностью установят специальные биотуалеты (ФОТО)
13:46
«Украина - Испания-Франция». В Мариуполе реализовали арт-проект «IMPRESION» (ФОТО)
13:05
В Мариуполе «Зеленстрой» создаст гигантскую волну из цветов (ФОТО)
12:15
В Мариуполе врачи отмечают рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями
11:44
Для переселенцев в Мариуполе будет работать мобильное отделение «Ощадбанка»
10:41
В Мариуполе прошел конкурс красоты «Мисс Crazy Maam 2017» (ФОТО, ВИДЕО)
10:12
В Мариуполе пиротехники обезвредили снаряд к РПГ и гранату
09:56
В Левобережном районе Мариуполя изъят подакцизный товар на 38 тыс. грн (ФОТО)
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15:51 Неподконтрольный Донбасс изобразили в пылающем огне в ролике об Украине, снятом на дроне (ВИДЕО)
14:25 В полиции Донетчины создана группа по поиску пропавших без вести
13:20 Кипр готов принять на отдых детей-переселенцев Донбасса
12:15 На Донетчине волонтеры доставили помощь жителям трех сел (ФОТО)
11:15 5 килограммов взрывчатки и почти 4000 боеприпасов - в Донецкой области подвели итоги операции "Оружие" (ФОТО)
10:20 Донетчина будет углублять сотрудничество с Датским советом по делам беженцев
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