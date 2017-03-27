27.03.2017 / 09:17



На КПВВ под Мариуполем открыли модуль оказания первой медицинской помощи (ФОТО)











При поддержке миссии Красного Креста в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем открыли модуль оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.



«Ситуация на КПВВ очень тяжелая, иногда люди ждут своей очереди при экстремальных погодных условиях, сильных морозах или невыносимой жаре. Власти приняли меры для улучшения условий пересечения линии разграничения, но ситуация остается тяжелой», - отметил председатель миссии «Красного Креста» в Мариуполе Рафаэль Тено.

По его словам, «Международный комитет Красного Креста продолжит поддерживать украинскую власть и ГСЧС.