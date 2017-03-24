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24.03.2017 / 17:42

В Мариуполе судят трех граждан, из за которых погиб сотрудник ММКИ

Прокуратурой Донецкой области завершено расследование в деле о гибели сотрудника предприятия ММКИ, передает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Так, установлено, что в январе 2015 года во время выполнения работ по отгрузке лома со склада аглофабрики ЧАО «ММК им. Ильича» произошел разлом шламового отвала. В результате шламом засыпало экскаватор вместе с машинистом. Потерпевший погиб на месте.

«Во время расследования оказалось, что экскаватор «Hundai», на котором работал погибший, не соответствовал требуемой технической характеристике, а поэтому не должен использоваться для работ с повышенной опасностью», - говорится в сообщении

В совершении указанного уголовного правонарушения обоснованно подозреваются трое работников комбината: начальник цеха шихтоподготовки аглофабрики (который заказал экскаватор и не запретил выполнение на нем работ), старший мастер (который допустил экскаватор к выполнению работ без допуска и технологической карты) и сменный мастер (который не проконтролировал наличие указанных документов).

Сейчас обвинительный акт прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

  
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