24.03.2017 / 17:10



Мариупольцы могут отслеживать движение коммунального транспорта в режиме реального времени







В Мариуполе проходит тестирование программы, позволяющей при помощи интернета отследить движение муниципального транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев - в режиме реального времени, сообщает ilich.in.ua со ссылкой MRPL.CITY

Для того чтобы использовать сервис, нужно будет с любого устройства перейти по определенной ссылке и выбрать необходимую функцию. Официальный запуск системы планируется летом текущего года.

Система позволяет выбрать необходимый вид транспорта, места остановок и время прибытия транспортного средства, а также определить загруженность городских дорог.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Мариуполя оснастят GPS-навигаторами, которые будут передавать информацию о передвижении транспортного средства в единый диспетчерский пункт.