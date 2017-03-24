24.03.2017 / 15:06



Мариуполь на фоне Вроцлава выглядит достойно, - Степан Масхма

На заседания Вроцлавского городского совета может попасть любой желающий, а депутатский корпус состоит всего из 37 человек при 700 тысячах жителей. Об этом рассказал секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, передают ilich.in.ua в горсовете.



Степан Масхма и депутат Владимир Курский побывали на заседании сессии Вроцлавского городского совета.

«Пленарное заседание сессии Вроцлавского городского совета проводит его председатель, полномочия которого схожи с секретарями городских советов городов Украины. А Президент, так здесь называют мэра, присутствует на сессии, с правом экспертного мнения, без права голоса», - сообщил Степан Махсма.