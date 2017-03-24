24.03.2017 / 09:55



Мэр Мариуполя просит Кабмин увеличить пропускную способность перегона Камыш-Заря – Волноваха ради предприятий и пассажиров

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко обеспокоен низкой пропускной способностью железнодорожной ветки Камыш-Заря - Волноваха, несмотря на недавно проведенную "Укрзализныцей" модернизацию этого участка, и просит правительство обеспечить доставку грузов для наращивания объемов производства предприятиями города, а также для улучшения пассажирских перевозок, сообщает ilich.in.ua со ссылкой на 112.ua.

Соответствующее письмо мэр прифронтового Мариуполя направил в четверг в адрес премьер-министра, копии - первому вице-премьер-министру, министру инфраструктуры и председателю правления "Укрзализныци", передает "Интерфакс-Украина".

При этом В. Бойченко отмечает, что при поддержке правительства был реализован инвестиционный проект по увеличению пропускной способности единственной железнодорожной ветки, соединяющей Мариуполь с остальной Украиной. После модернизации "Укрзализниця" заявила, что пропускная способность участка между Запорожьем и Мариуполем увеличилась до 23 грузовых и четырех пассажирских поездов в сутки.

"Однако следующие три месяца показали, что реальный пропуск грузовых поездов составил в среднем около 16-17 грузовых поездов в сутки, что значительно ниже заявленных 23 грузовых поездов. Недостижение запланированного уровня перевозок на участке Камыш-Заря – Волноваха является сдерживающим фактором для дальнейшего увеличения производства на метпредприятиях Мариуполя в среднесрочной перспективе", - констатируется в письме.

Городской голова уточняет, что пропускной способности железной дороги едва хватает для выполнения текущей сниженной производственной программы меткомбинатов Мариуполя (около 0,55 млн тонн стали в месяц), в то время как предприятия уже реализуют программу постепенного роста выплавки стали до уровня около 0,9 млн тонн в месяц до 2019 г. Для такого уровня производства нужно увеличить текущую пропускную способность ж/д в 1,5 раза.

В. Бойченко добавляет, что одно из ключевых предприятий города – Мариупольский морской торговый порт - загружен только на 50% мощности, в том числе из-за снижения производства на меткомбинатах. Из-за недостаточной пропускной способности на указанном участке порт не может привлекать грузы других предприятий восточной Украины, что сдерживает его развитие.

Отдельной проблемой является стагнация пассажирского ж/д сообщения с городом: на сегодня только два регулярных пассажирских поезда в сутки (Киев - Мариуполь, Львов - Мариуполь) и один дополнительный (Киев - Мариуполь, отправление раз в двое суток) обеспечивают перевозки горожан и гостей города, что значительно снижает кооперацию с другими городами страны и, как следствие, инвестиционную привлекательность города.

Для улучшения ситуации мэр Мариуполя просит премьер-министра из-за критической важности стабильного ж/д сообщения поручить "Укрзализныце" в марте-апреле разработать и внедрить план мер для обеспечения гарантированного объема перевозок по участку "Камыш-Заря – Волноваха" на уровне не менее 27 поездов в сутки, в том числе не менее 22 грузопоездов в сутки.

Кроме того, поручить МЭРТ, Мининфраструктуры и "Укрзализныце" начать активную разработку и реализацию проекта по увеличению пропускной способности железной дороги в направлении Мариуполя до уровня не менее чем 45 поездов в сутки (в том числе не менее как 36 грузовых поезда в сутки) с потенциалом для развития высокоскоростного пассажирского сообщения, установив срок завершения проекта и выхода на целевые параметры не позднее декабря 2018 года.

Как сообщалось, 9 ноября 2016 года состоялось официальное открытие реконструированного участка пути Камыш-Заря – Волноваха, при этом ожидалось увеличение пропускной способности этого участка до 23 пар грузовых поездов и четырех пассажирских в сутки. Позднее гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко заявил, что "Укрзализныця" не выполняет обещания по увеличению пропускной способности на перегоне Камыш-Заря, что сдерживает производство металлургических предприятий Мариуполя: "после расширения перегона Камыш-Заря вместо обещанной пропускной способности 23 пары в сутки, которые нам необходимы, мы пока имеем только 16".

По его словам, низкая пропускная способность оборачивается недостатком сырья, что, в свою очередь, влечет за собой недовыполнение заказов, снижение отчислений в госбюджет.