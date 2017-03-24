24.03.2017 / 10:56



Книга «Она родом из Мариуполя» получила главную премию на книжной ярмарке в Лейпциге







Книга Наташи Водин "Она родом из Мариуполя" получила первую премию в жанре беллетристики на Лейпцигской ярмарке 2017 года. Это книга о том, как и что дочь "остарбайтеров" узнавала о прошлом своей матери, сообщает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY

"Она" в заглавии - это мать автора книги Наташи Водин. Наташа родилась в Германии, в семье так называемых "остарбайтеров" с Украины. Мать Наташи, Евгения Иващенко, жила до Второй мировой войны в Мариуполе, городе на берегу Азовского моря, который вошел в сознание немцев только сейчас, когда стал одной из горячих точек войны на Украине.

Евгении Иващенко было всего 23 года, когда она вместе с мужем, который был намного ее старше, оказалась в "третьем рейхе". Уехали ли они из Мариуполя добровольно, поверив в нацистскую пропаганду о райской жизни "остарбайтеров" в Германии, или из-за страха перед приходом Красной Армии (Евгения Иващенко работала в Мариуполе на немецкой бирже труда, что неизбежно влекло за собой репрессии), или принудительно, как большинство "остарбайтеров", - сегодня уже невозможно выяснить.

После тяжелой психической болезни мать Наташи Водин покончила жизнь самоубийством в октябре 1956 года, оставив двух маленьких детей: Наташе было тогда одиннадцать лет, ее сестре - четыре года.