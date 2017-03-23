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23.03.2017 / 17:27

Полиция взяла под контроль дороги в сторону Мариуполя

Правоохранители взяли под контроль дороги в сторону Мариуполя – перекрыты все пути по линии разграничения от Станицы Луганской, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY

Об этом в ходе рабочего визита замминистра внутренних дел Украины Вадима Трояна сообщили правоохранители.

Под контроль также взяты дороги Донбасса за пределами основных транспортных коридоров, ведущие к КППВВ. Чтобы обеспечить контроль перевозки грузов на оккупированные территории, созданы 6 межведомственных мобильных групп из представителей Нацгвардии, Нацполиции, Государственной фискальной службы и 10 дополнительных совместных блокпостов.

«Мобильные группы работают круглосуточно по маршрутам, определенным руководством АТО. Организована работа на 5 дорожных и 4 железнодорожных коридорах, кроме этого - в 28 районах патрулирования. В частности, в Донецкой это направление Бахмут, Константиновка-ст. Фенольная. Сегодня пропускаются только личные грузы и международная гуманитарная помощь, пропуск других грузов не осуществляется», - сказано в сообщении.

По словам генерала Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в регионе создана система контроля, которая противодействует нелегальному перемещению грузов.

«В нее входят 21 стационарный блокпост, 4 КПВВ, а также 17 мобильных блокпостов, на которых круглосуточно несут службу 570 сотрудников полиции Донецкой области и 250 полицейских других областей», - сказал он.

Всего за минувшие сутки через КПВВ в Донецкой и Луганской областях прошло более 45 тысяч человек.

  
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15:03
Граната для самообороны: Житель Мариуполя 5 лет хранил запрещенные предметы для «безопасности»
14:37
В Мариуполе на 16 кладбищах наведут порядок к поминальным дням (ФОТО)
13:59
Не паниковать! В Мариуполе прозвучит сирена
13:46
Мариупольские художники привезут в город работы из Испании и Франции
12:35
В Мариуполе молниеносно самоликвидировалась стихийная торговля (ФОТО)
12:02
В Мариуполе 32 ребенка Кальмиусского района живут в нищете (ФОТО)
10:05
В Мариуполе «Автодор» досрочно «закатал» в дороги 200 тонн асфальта
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13:03 Пенсионерам-переселенцам продлили срок для идентификации
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