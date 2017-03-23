23.03.2017 / 16:12



В Мариуполе воинов АТО наградят орденом «Народный Герой Украины»







В Мариуполе состоится церемония награждения защитников орденом «Народный Герой Украины».

Мероприятие пройдет 2 апреля во Дворце Металлургов. К высокой награде представлены 12 украинских защитников, трое воинов будут удостоены ордена посмертно, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY

Также в Мариуполь на церемонию награждения, возможно, приедут воины, которые были награждены ранее, но по разным причинам не забрали свои награды.

Приветствовать защитников Украины в Мариуполе будет известный исполнитель, который искренне поддерживает воюющих ребят, Александр Положинский и группа "Тартак".

Начало церемонии в 13:00, вход свободный.