23.03.2017 / 15:03



Граната для самообороны: Житель Мариуполя 5 лет хранил запрещенные предметы для «безопасности»















Центральный отдел полиции Донецкой области сообщил, что житель Мариуполя хранил 4 ножа и гранату для самообороны, передает ilich.in.ua

Правоохранители получили информацию о том, что 56 -летний мариуполец хранит по месту жительства запрещенные предметы. В рамках ее проверки, в серванте у жителя на полке, был обнаружен корпус гранаты "Ф-1", а на нем - запал к ней. Кроме того, в шкафу среди одежды полицейские обнаружили 4 ножа.

По словам хозяина дома, 5 лет назад он приобрел холодное оружие на рынке, а гранату нашел в прошлом году в лесополосе, в одном из районов Мариуполя. Мужчина решил, что поскольку проживает сам, вреда никому не причинит, и оставил себе для самообороны.