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Главная / Лента новостей / Граната для самообороны: Житель Мариуполя 5 лет хранил запрещенные предметы для «безопасности»

23.03.2017 / 15:03

Граната для самообороны: Житель Мариуполя 5 лет хранил запрещенные предметы для «безопасности»







Центральный отдел полиции Донецкой области сообщил, что житель Мариуполя хранил 4 ножа и гранату для самообороны, передает ilich.in.ua

Правоохранители получили информацию о том, что 56 -летний мариуполец хранит по месту жительства запрещенные предметы. В рамках ее проверки, в серванте у жителя на полке, был обнаружен корпус гранаты "Ф-1", а на нем - запал к ней. Кроме того, в шкафу среди одежды полицейские обнаружили 4 ножа.

По словам хозяина дома, 5 лет назад он приобрел холодное оружие на рынке, а гранату нашел в прошлом году в лесополосе, в одном из районов Мариуполя. Мужчина решил, что поскольку проживает сам, вреда никому не причинит, и оставил себе для самообороны. 

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

  
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Граната для самообороны: Житель Мариуполя 5 лет хранил запрещенные предметы для «безопасности»
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12:35
В Мариуполе молниеносно самоликвидировалась стихийная торговля (ФОТО)
12:02
В Мариуполе 32 ребенка Кальмиусского района живут в нищете (ФОТО)
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12:16 В зоне АТО обострение ситуации: В Донецкой области вводят ряд ограничений
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