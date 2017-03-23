23.03.2017 / 14:37



В Мариуполе на 16 кладбищах наведут порядок к поминальным дням (ФОТО)















В Мариуполе из 16 кладбищ коммунальные предприятия убрали восемь перед массовым посещением на Радоницу, передает ilich.in.ua ссылаясь на MRPL.CITY



По словам, начальника Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Петра Чекера, к работам подключены практически все службы города.

«За коммунальными предприятиями закреплены подъезды к кладбищам - «Автодор» восстанавливает асфальтовое покрытие, бордюрную часть и посыпает шлаком дороги. Уборкой посадок и обрезкой растений занимается «Коммунальник». Также будут подключены «Зеленстрой», «Водоканал», «Теплосеть» и ТТУ» , - отметил Петр Чекер.

Он добавил, что на кладбища массово идти мариупольцы начинают за неделю до Пасхи – и уже за это время появляется много мусора. Поэтому на их территориях установят биотуалеты, дополнительные мусорные контейнеры, завезут емкости для воды, а в случае сухой погоды машины «Зеленстроя» будут поливать дороги, чтобы не было пыли.

«Патрульной полицией будет организована схема движения, установят дорожные знаки. В частности, для посещения Старо-Крымского кладбища, заезд к которому у блокпоста, будет одностороннее движение по круговой. Чтобы люди могли посетить своих родственников и близких, департаментом будет опубликована составленная схема движения транспорта, которая ежегодно не меняется» , - уточнил Петр Чекер.

Всего в Мариуполе из 16 д ва открытых кладбища, шесть закрытых и восемь - с правом подзахоронения. И только на Старо-Крымском кладбище похоронено более 160 тыс. человек, а на Новотроицком – более 50 тыс.