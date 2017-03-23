23.03.2017 / 12:35



В Мариуполе молниеносно самоликвидировалась стихийная торговля (ФОТО)















Сегодня в Мариуполе был сорван рейд по ликвидации стихийной торговли из-за неожиданных действий торговцев, передает ilich.in.ua ссылаясь на MRPL.CITY Рейд, запланированный городскими властями на 10:00 в двух точках Центрального района не состоялся по причине внезапного исчезновения незаконно торгующих мариупольцев. Выяснилось, что торговцы каким-то образом получили информацию о мероприятии и не вышли на «работу». В районе проведения рейда у рынка "Славутич" (о-р АС-2) лотков и палаток не появилось, а около Главпочтамта в назначенное время торговали с земли цветами в горшках у остановки только две милые женщины.