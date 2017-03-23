23.03.2017 / 12:02



В Мариуполе 32 ребенка Кальмиусского района живут в нищете (ФОТО)











Проверка семей Кальмиусского района, в которых дети живут в ненадлежащих условиях, выявила, что большинство из мариупольцев попало в категорию неблагополучных из-за тяжелого материального положения, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY

Как сообщили в полиции Мариуполя, всего в посещаемых сотрудниками ювенальной превенции семьях в Кальмиусском районе воспитываются 32 ребенка.

«Все они стоят на учете и регулярно комиссионно инспектируются. Большинство из семей подпадают под указанную категорию из-за сложного материального положения и не могут предоставить самым маленьким ее членам даже достойных условий для проживания и воспитания» , - заявили в полиции.