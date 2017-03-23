23.03.2017 / 10:05



В Мариуполе «Автодор» досрочно «закатал» в дороги 200 тонн асфальта

В Мариуполе вновь созданный «Автодор» раньше срока приступил к ремонту городских дорог, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Аварийный ремонт проходит на трех объектах Мариуполя – по пр. Мира, пр. Победы и Никопольскому проспекту по технологии укладки горячего асфальта.

Об этом сегодня на брифинге сообщил директор коммунального предприятия Дмитрий Чучмай.

«Пока это ямочный ремонт после зимы, к нему мы приступили досрочно, поскольку дороги в плохом состоянии и это может привести к ДТП. С устоявшейся теплой погодой – с 1 апреля - предприятие приступит к масштабным работам», - сказал Дмитрий Чучмай.

По его словам, только на ямочный ремонт за три недели ушло 200 тонн асфальта.

«Совместно с администрациями согласован перечень улиц и объемы работ по каждому району Мариуполя, составлен единый график по месяцам. Тротуары и придомовые территории будут укладываться плиткой по плану и программе, согласованными с городским головой. В планах «Автодора» - применить опыт других стран и городов. Наше динамично развивающееся предприятие будет использовать новые современные методы, в частности технологию укладки холодного асфальта», - отметил директор предприятия.