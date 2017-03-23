23.03.2017 / 09:10



Три проекта в Мариуполе может профинансировать Государственный фонд регионального развития

В реализацию трех мариупольских проектов Государственный фонд регионального развития при совместном финансировании из местного бюджета готов вложить 106 миллионов гривен, сообщают ilich.in.ua в пресс-службе городского совета.

Средства должны пойти на реконструкцию кинотеатра «Союз» под «Социальный офис «Мультицентр», утепление фасадов «Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины» и приобретение 10 троллейбусов. При этом из местного бюджета выделят порядка 13 миллионов гривен.

Как отметил городской голова Вадим Бойченко, в «Мультицентре» будут оказывать административные, социальные, пенсионные и коммунальные услуги.

«Это новый формат работы. Сотрудники «Мультицентра» пройдут жесткий отбор, где чиновники нового образца будут встречать мариупольцев с хорошим настроением, оказывать им качественные услуги в те сроки, которые прописаны регламентом. Через эту призму мы покажем, что взаимодействие с чиновником может быть другим», - рассказал мэр.

По его словам, с появлением «Мультицентра» на Левом берегу не только улучшится качество обслуживания, но и появятся новые рабочие места.