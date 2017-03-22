|
22.03.2017 / 16:39
Реорганизация пенсионных фондов Мариуполя
В Мариуполе будут реорганизованы пенсионые фонды в двух районах города, путем слияния Орджоникидзовского и Ильичевского отделений.
Как сообщает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета, в результате слияния, будет образовано левобрежное объединенное Управление пенсионного фонда (УПФ).
Территория обслуживания Левобережного объединенного УПФ Украины включает Кальмиуский и Левобережный районы города, к которым относятся 8 населенных пунктов Сартанской, Талаковской, Старокрымского и Виноградненской поселковых советов, подчиненных Мариупольскому городскому совету.
Приием граждан будет осуществляться в помещениях Кальмиуського (г. Мариуполь, пр. Металлургов, б.193), и Левобережного (г. Мариуполь, пр. Победы, б.16) районов с дальнейшим улучшением сервиса за счет создания в районах «социальных офисов» с привлечением специалистов территориальных управлений Пенсионного фонда, что предусмотрено инвестиционной программой и проектом регионального развития Донецкой области.