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22.03.2017 / 16:39

Реорганизация пенсионных фондов Мариуполя

В Мариуполе будут реорганизованы пенсионые фонды в двух районах города, путем слияния Орджоникидзовского и Ильичевского отделений.
 
Как сообщает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета, в результате слияния, будет образовано левобрежное объединенное Управление пенсионного фонда (УПФ).

Территория обслуживания Левобережного объединенного УПФ Украины включает Кальмиуский и Левобережный районы города, к которым относятся 8 населенных пунктов Сартанской, Талаковской, Старокрымского и Виноградненской поселковых советов, подчиненных Мариупольскому городскому совету.

Приием граждан будет осуществляться в помещениях Кальмиуського (г. Мариуполь, пр. Металлургов, б.193), и Левобережного (г. Мариуполь, пр. Победы, б.16) районов с дальнейшим улучшением сервиса за счет создания в районах «социальных офисов» с привлечением специалистов территориальных управлений Пенсионного фонда, что предусмотрено инвестиционной программой и проектом регионального развития Донецкой области.

  
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17:00
Работника прокуратуры Донецкой области и адвоката задержали во время получения взятки в 10 тыс. долларов (ФОТО)
16:39
Реорганизация пенсионных фондов Мариуполя
15:57
Жители Кальмиусского района могут получить ID-карты через ЦПАУ
15:31
«Перестарались»: Сотрудников главка Донецкой области «заставили» переодеваться на улице и гоняться за скорыми
14:28
Завершился энергоаудит объектов «Мариупольтеплосети»
13:30
В Мариуполе высадят деревья Сакуры по инициативе Посольства Японии
13:00
Более 300 ОСМД было создано в Мариуполе
12:17
На Донетчине переиздан двухтомник Олексы Тихого
12:06
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12:35 В Донецкой области «накрыли» цех контрафактного алкоголя
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