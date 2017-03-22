22.03.2017 / 16:39



Реорганизация пенсионных фондов Мариуполя

В Мариуполе будут реорганизованы пенсионые фонды в двух районах города, путем слияния Орджоникидзовского и Ильичевского отделений.



Как сообщает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета, в результате слияния, будет образовано левобрежное объединенное Управление пенсионного фонда (УПФ).